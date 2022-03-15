У Гостомелі Київської області в полон до російських окупантів потрапив співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексій Данченко. Рятувальника захопили, коли він допомагав евакуювати мирне населення.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС. На даний момент про його долю нічого не відомо.
"Рятувальники Київщини звертаються до вас: "Допоможіть звільнити з полону працівника ДСНС, друга, колегу - Олексія Данченка! Олексій потрапив у полон в місті Гостомелі при евакуації мирних жителів. Якщо комусь відома, хоч якась інформація просимо телефонувати в "Службу порятунку" за телефонами - 101,112, (044) 425-43-01", – звернулася до українців ДСНС.
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