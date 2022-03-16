Станом на сьогоднішній ранок, на території станції півсотні одиниць ворожої техніки і безліч російських військових, багато вибухівки і зброї.

Запорізька АЕС та місто Енергодар захоплені окупантами і вже 12 діб перебувають під контролем їхніх військових формувань.

Станом на сьогоднішній ранок, на території станції півсотні одиниць ворожої техніки і безліч російських військових, багато вибухівки і зброї. Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди і міни, що не розірвалися. Вибухи чутні далеко за межами майданчика АЕС.

Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал після прибуття на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Через фактичну блокаду Енергодара тривають проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліками першої необхідності.



Нагадаємо, що окупанти знищили міст між Запоріжжям та Енергодаром.

Як повідомляла Politeka, в "Енергоатомі" повідомили про відновлення електропостачання на Чорнобильській АЕС та Славутичі.

Також Politeka писала, у окупантів з'явилися плани по Запорізькій АЕС.