Як пише Politeka.net, армія окупанта продовжує спроби нападу на Вишгород, а на Криворізькому напрямку російські орки зазнають значних втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

▪️Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.

▪️У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону.

▪️Ворог не полишає спроб оволодіти містом Чернігів, проте активних наступальних дій не проводить.

▪️У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка.

▪️Продовжується блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.

▪️На Донецькому та Таврійському напрямках, в результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

▪️За наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.

▪️На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

▪️На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних Сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

▪️У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке.



▪️Командування Збройних Сил України звертає увагу військових експертів, блогерів та активних користувачів соціальних мереж щодо недоцільності НЕГАЙНОЇ демонстрації наслідків бойових дій, трофеїв, та іншої інформації, що може бути використана в інтересах проведення майбутніх операцій сил оборони.

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