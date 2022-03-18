Російські військові обійшли Миколаїв і зупинилися в 90 км, біля міста Вознесенськ. ЗСУ відкинули війська РФ на кілька десятків кілометрів. Український військовослужбовець з позивним "Призрак" розповів, що російські окупанти, які були розбиті під Вознесенськом, тепер їдуть додому вантажем 200.
Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".
Російських окупантів знищено було дуже багато. Частина тіл ще знаходиться по всьому Вознесенському району, так як їх просто не встигають збирати.
"Це ті, які хотіли наступати на Вознесенськ. Але їхня доля розпорядилася так, що тепер їдуть вантажем 200. По 20 років пацанам, молоді хлопці. Є ще, що збирати. Не встигаємо, так як їх було багато, і вони всі по периметру Вознесенського району лежать", – розповів військовослужбовець.
ЗСУ разом з місцевими та Червоним Хрестом зараз відновлюють місто, готують його до можливого другого наступу.
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