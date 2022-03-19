Як пише Politeka.net, За останній тиждень окупанти незаконно вивозили людей з Лівобережного району та Укриття в будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань переховувалося понад тисячу осіб. Це переважно жінки і діти. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
"З метою збереження життів маріупольців Збройні Сили України під час боїв відійшли від місць масового скупчення цивільних, чим і скористалася сторона агресора", - зазначив мер Маріуполя.
Відомо, що захоплених маріупольців вивозили у фільтраційні табори, де окупанти перевіряли телефони та документи. Частину перенаправляли у віддалені міста Росії, доля інших залишається невідомою.
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