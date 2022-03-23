Як пише Politeka.net, українці 28-ту добу воюють з російськими окупаційними військами. За цей час українські захисники не тільки зупинили армію ворога, а й пішли за деякими напрямками в контрнаступ. Про ситуацію на фронті розповів Олексій Арестович під час брифінгу.
Арестович під час зведення окремо виділив Чернігів, який стає другим Маріуполем.
"Так само, як і Маріуполь, тримається, Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів зараз місто, яке ворог намагається перетворити на другий Маріуполь. Там також немає води, світла, газу", - сказав Арестович.
Радник глави ОП зазначив також, що незважаючи на це захисники міста тримають оборону. До міста існують гуманітарні та військові коридори.
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