Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську - з числа зрадників України.
Про це повідомляють у ВМС ЗС України, які назвали точний удар українських військових по ворожих кораблях, якими командували зрадники, "кармою у дії".
Командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».
"Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених.
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Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орська», - відзначають у ЗСУ.
Нагадаємо, сили ЗСУ у Бердянську знищили величезний корабель, яким хвалилися росіяни: як це було.
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