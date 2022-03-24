Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську - з числа зрадників України.

Про це повідомляють у ВМС ЗС України, які назвали точний удар українських військових по ворожих кораблях, якими командували зрадники, "кармою у дії".

Командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».

"Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених.

Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орська», - відзначають у ЗСУ.

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