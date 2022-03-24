Державна прикордонна служба України повідомила, що російські пропагандисти з телеканалу «Звезда» де-факто допомогли ЗСУ знищити російський десантний корабель «Орськ» в порту Бердянська.
Голова ДПСУ Сергій Дейнека нагородив російського пропагандиста Валентина Гвоздева номінацією «Пропагандон року — гордість України». Відповідний допис 24 березня з’явився на сторінці Дейнеко у Facebook.
За словами очільника Держприкордонслужби, детальний телевізійний сюжет на каналі міноборони рф про десантний корабель окупантів у Бердянську, допоміг українській армії знищити один корабель, а три інших — пошкодити.
"Звісно були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", — йдеться в дописі.
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