Державна прикордонна служба України повідомила, що російські пропагандисти з телеканалу «Звезда» де-факто допомогли ЗСУ знищити російський десантний корабель «Орськ» в порту Бердянська.

Голова ДПСУ Сергій Дейнека нагородив російського пропагандиста Валентина Гвоздева номінацією «Пропагандон року — гордість України». Відповідний допис 24 березня з’явився на сторінці Дейнеко у Facebook.

За словами очільника Держприкордонслужби, детальний телевізійний сюжет на каналі міноборони рф про десантний корабель окупантів у Бердянську, допоміг українській армії знищити один корабель, а три інших — пошкодити.

"Звісно були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, сили ЗСУ у Бердянську знищили величезний корабель, яким хвалилися росіяни: як це було.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про успіхи ЗСУ під Києвом.

Також Politeka.net писала, що авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів: нові дані Генштабу ЗСУ