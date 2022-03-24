Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю вже 29-ту добу. Захисники України не тільки зупинили наступ противника, а й відкинули противника по ряду напрямків. А сьогодні, 24 березня, радник глави МВС Антон Геращенко показав відео з підбитим російським вертольотом Мі-35.

"ЗС України опублікувала відео зі збитим російським вертольотом Мі-35",-написав Геращенко у своєму тг-каналі, де розмістив відео.

На кадрах можна побачити величезний вертоліт, які зняли крупним планом і частково зняли кабіну.

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