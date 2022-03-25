Контратаки дозволили ЗСУ деокупувати міста та зайняти оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Британії, опублікованому на офіційній сторінці міністерства в Twitter.

Зазначається, що українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська північно-західним напрямком від Києва до аеродрому Гостомель.

На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування уповільнюється через проблеми з логістикою та опором України.

Як повідомлялось, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

«На Київщині ми стоїмо, переходимо в контрнаступ і рухаємося вперед», — заявив Денисенко.

За його словами, дуже серйозні бої йшли біля Баришівки, а також поблизу Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"... В тому числі було знищено 12 танків, кілька літаків, більше 10 одиниць броньованої техніки, більше 300 осіб", — додав Денисенко.

Раніше, 24 березня, російські окупанти обстріляли околиці Вишгорода Київської області. В результаті атаки була пошкоджена багатоповерхівка.

Також повідомлялось, що окупанти готуються до нового наступу на Київ, але вже розуміють свої проблеми.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.

Також Politeka.net писала, що авіація ЗСУ нанесла удар по скупченнях військ ворога.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що Україна втратила Героя, який захищав країну з неба.