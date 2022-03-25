Контратаки позволили ВСУ деоккупировать города и занять оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Министерства обороны Британии, опубликованной на официальной странице министерства в Twitter.

Отмечается, что украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить русские войска северо-западным направлением от Киева до аэродрома Гостомель.

На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев и двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины.

Как сообщалось, в Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«На Киевщине мы стоим, переходим в контрнаступление и движемся вперед», — заявил Денисенко.

По его словам, очень серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

"... В том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек», — добавил Денисенко.

Ранее, 24 марта, российские оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к новому наступлению на Киев, но уже понимают свои проблемы.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Также Politek.net писала, что авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Украина потеряла Героя, который защищал страну с неба.