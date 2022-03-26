Як пише Politeka.net, на 31-й день війни в Україні стало відомо, що російські окупанти обстріляли місто Боярка, Київська область. Про це повідомила Київська обласна прокуратура у себе в тг-каналі.
"В результаті обстрілу Боярки на Київщині поранено 4 мирних жителя, в тому числі дитина - розпочато досудове розслідування
Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни – ст.438 КК України", - повідомили у відомстві.
В результаті обстрілу були пошкоджені багатоповерховий і приватні житлові будинки, а також інші об'єкти нерухомості. Також прокуратура додало фото висотки, яка постраждала.
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