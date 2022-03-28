У мережі з'явилося відео, де мобілізовані окупантами з ОРДЛО недумують, що вони роблять в Сумській області.

Відповідне відео опубліковано в телеграм-канал Ragnarock Privet.

"Ми військовослужбовці з Донбасу. Ми звичайні громадяни-енергетики, заводчани опинилися на території Росії, а потім в Сумській області. Ми тут в ж..па. Що ми тут робимо? Нас багато полягло, на Ютубі є відео, де наших товаришів взяли в полон", - стверджують вони.

За їхніми словами, нібито у міноборони рф "поняття не мають", чому вони там знаходяться. "Вояк" вивезли в Росію без документів з Горлівки, Тореза, Єнакієвого, Шахтарська та інших міст окупованих територій.

"Нас з автоматами, які не стріляють, ставлять проти градів, артеллерії, мінометів. Всіх кинули і сказали "вмирайте", - скаржаться колаборанти.

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