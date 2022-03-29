Недобиту російську військову техніку перекидають до Білорусі

Про це повідомляє телеграм-канал Антона Геращенка.

Залишки розбитої колони орківських десантників вийшли з території України в Білорусь, де їх завантажили на залізничні платформи.

"Там їх, очевидно, відправлять на металобрухт, так як через санкції комплектуючих для ремонту на Рашці вже немає", - йдеться в повідомленні.

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