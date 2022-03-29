У вівторок, 29 березня, російські загарбники завдали потужного удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області. Про це повідомив міський голова Микола Мельничук.

«Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно — Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу», - йдеться в повідомленні.

Фото ілюстративне

Мер Старокостянтинова попросив звернутися до міськради або до нього тих, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.

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