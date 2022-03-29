На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.

Стало відомо про наслідки ракетного удару по адмінбудівлі Миколаївської ОДА. Про це йдеться в повідомленні офісу Генпрокурора України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської облдержадміністрації.

За даними ДСНС, на місці руйнування деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.

На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував кадри обстрілу будівлі облдержадміністрації.

За словами Віталія Кіма, атака свідчить про те, що окупанти передумали захоплювати Миколаїв.

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