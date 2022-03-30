Російські підрозділи, які зазнали тяжких втрат, змушені повернутися до Білорусі та рф для реорганізації та поповнення запасів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні розвідки Британії, опублікованому на сторінці Міноборони Британії в Twitter.

Так, згідно з повідомленням, така активність свідчить про труднощі, з якими стикається РФ при реорганізації своїх підрозділів у передових районах України.

Крім того у розвідці підкреслюють, що росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування сильними артилерійськими та ракетними ударами.

Також в Міноборони Британії констатують, що заявлений росією акцент на наступі в Донецьку та Луганську, швидше за все, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрям наступу.

В той же час в МВД України повідомили, що російські загарбники не зменшують військову активність під Києвом.

За словами радника голови МВС Вадима Денисенка, всю ніч на Київщині на території біля Ірпеня точилися бойові дії.

"Тому поки що говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ повідомили, що «прийнято рішення в рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках».

Тим часом в мережі ширяться кадри, які були знять в Ірпені. Колись затишне і багатолюдне передмістя української столиці лежить в руїнах.

На вулицях залишаються тіла вбитих росіянами мирних мешканців, обстріли не зупиняються.

Тим часом у Лисичанську Луганської області триває рятувальна операція після обстрілів російською армією сьогодні зранку.

Нагадаємо, Арестович доступно пояснив, на що впливають переговори з РФ.

Також Politeka.net писала, що на тимчасово окупованій території Луганщини окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня.