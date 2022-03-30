У Голій Пристані, що на Херсонщині, російські окупанти викрали 7 осіб, крім мера

Російські окупанти в Голій Пристані, що в Херсонській області, викрали 8 осіб, у тому числі кілька представників органів місцевої влади. Про це повідомляє "Суспільне".

"В цілому, на території громади викрали вісім осіб. Серед них - мер Голої Пристані Олександр Бабич, староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, громадяни Короп, Дворний, Кононов, Швець, Торопов і Пащенко. Сергій Пащенко-останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки " - йдеться в повідомленні.

Водночас представник місцевої влади зазначила, що на території міста окупаційних військ РФ немає. Комунальні, медичні та освітні установи працюють.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Херсоні, представившись співробітниками "міліції", викрали священика Української церкви Сергія Чудиновича, який також є волонтером.

Нагадаємо, Подоляк зізнався, яку роль відіграє мільярдер Абрамович у переговорах: "Він вкрай ефективний".

Як повідомляла Politeka, Окупанти застосували на Харківщині заборонені міни, як вони виглядають: "Ні в якому разі не підходьте".

Також Politeka писала, що Грошова допомога для сімей з дітьми, які постраждали через бойові дії: названо суми і як отримати.