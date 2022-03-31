Українські захисники Маріуполя продовжують стояти на захисті міста і не дозволяють мародерствувати російським так званим військовим.

Як пише Politeka.net, українці вже 36-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Одним з найгарячіших напрямків залишається Маріуполь, де місто вже в оточенні довгий час. Але захисники продовжують відбивати атаки ворога незважаючи на переважаючі сили противника. Військовий блогер Анатолій Штірліц показав чергову перемогу над росіянами, які намагалися мародерити в місті.

"Ці сволоти вже більше не будуть мародерити в Маріуполі. Слава воїнам. Слава Нації. Смерть ворогам", - написано було в публікації Анатолія.

Також Штірліц додав фото, на яких можна побачити кілька військових паспортів росіян і ті речі, які вони вкрали - дорогоцінні метали і гроші в доларах.

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