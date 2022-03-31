ЗСУ знищили окупантів, які приїхали на підмогу з Абхазії, про що розповів радник глави МВС України Антон Геращенко.

Як пише Politeka.net, українці вже 36-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Українцям вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контратаку. Через це росіянам довелося шукати підмогу, забираючи свої формування і з Абхазії. Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив у своєму тг-калані, що сталося з російським підкріпленням.

"В ході боїв ЗСУ знищили окупантів з 7й військової бази, яка дисциплінує на території самопроголошеної абхазької Республіки

Слава ВСУ! російські військові, сидіть вдома, якщо не хочете бути фаршем!",- написано було в повідомленні.

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