У мережі з'явилася інформація, що в центральному універмазі Луцька екстрено евакуюють людей.

З центрального універмагу в Луцьку евакуювали відвідувачів і продавців. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представницю Нацполіції області Ольгу Бузулук.

Станом на 17:40, 31 березня, приміщення огородили стрічкою. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

"О 17:10 надійшло повідомлення з ДСНС, що людям стає погано на другому і третьому поверхах", - сказала Бузулук.

"На виклик виїхало один з підрозділів рятувальників", - розповів спікер Держслужби з надзвичайних ситуацій Волинської області Володимир Нестеров.

Як повідомила журналістам черговий лікар диспетчерської служби швидкої допомоги, з місця події нікого не госпіталізували. Допомога медиків нікому з відвідувачів і працівників закладу не знадобилася.

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