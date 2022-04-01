Загинув український захисник Сергій Клименков зі зброєю в руках.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ і Дебальцеве, проте продовжував захищати рідну землю.

Про загибель українського захисника повідомили у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка, де ніс службу загиблий захисник.

Пройшовши пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, боєць продовжував захищати територіальну цілісність України. Він отримав три контузії і три поранення. За сміливість був нагороджений державною нагородою-орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Вічна пам'ять Герою! Нехай земля тобі буде пухом. Сумуємо разом з рідними і близькими. Герої не вмирають. Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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