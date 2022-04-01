Погиб украинский защитник Сергей Клименков с оружием в руках.

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.

О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка, где нес службу погибший защитник.

Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец ​​продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.

"Вечная память Герою! Пусть земля тебе будет пухом. Скорбим вместе с родными и близкими. Герои не умирают. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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