Як пише Politeka.net, українські війська продовжують захищати українців від російських окупаційних військ. Захисникам вдалося не тільки зупинити напад, а й відкинути ворога назад по ряду напрямків. Командування ССО ЗС України показало, як спецвійська знищують постачання противника, опублікувавши нове відео у своєму Фейсбуці.
На кадрах можна побачити, як їхала вантажівка, а після цього її знищили.
"Так воїни ССО України б'ють по шляхах забезпечення ворога.
Відрізаючи російських кафірів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи.
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Ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасами і паливом-одне з важливих завдань", - написано було в публікації.
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