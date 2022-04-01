Як пише Politeka.net, українські війська продовжують захищати українців від російських окупаційних військ. Захисникам вдалося не тільки зупинити напад, а й відкинути ворога назад по ряду напрямків. Командування ССО ЗС України показало, як спецвійська знищують постачання противника, опублікувавши нове відео у своєму Фейсбуці.

На кадрах можна побачити, як їхала вантажівка, а після цього її знищили.

"Так воїни ССО України б'ють по шляхах забезпечення ворога.

Відрізаючи російських кафірів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи.

Ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасами і паливом-одне з важливих завдань", - написано було в публікації.

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