Незважаючи на обстріли окупантів, роблять все можливе, щоб евакуювати мирних жителів з гарячих точок.

Місто Гірське в Луганській області знаходиться під обстрілами більше восьми годин поспіль. Ворог застосовує для бомбардування населеного пункту авіацію, а місцеві жителі опинилися в пастці і не можуть поки евакуюватися з міста.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, обстріли не вщухають з ночі на всій території Горської громади. Російські літаки тричі за ніч бомбили Гірське і Золоте. Також ворог вів обстріли населеного пункту Попасна.

"Обстріли з важкого озброєння не вщухають з 01: 20 досі по всій території Горської громади. Тричі за ніч залітали по два літаки. Двічі нанесені удари по гірському і Золотому, ще раз – по Попасній. Однак Евакуація триває", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора зробили заяву щодо загиблих і постраждалих від рук окупантів дітей.

Як повідомляла Politeka, 78-річний дідусь дуже хотів у тероборону.

Також Politeka писала, що окупанти завдали нового удару по лікарні на Луганщині, є жертва.