Глава Миколаївської області Віталій Кім опублікував відео, на якому видно потрапляння в дитячу лікарню в обласному центрі.

Як пише Politeka.net, українці вже 41-ту добу захищають себе від Російський окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контрнаступ за кількома напрямками. Але це не заважає окупантам проводити обстріли мирних міст далекою зброєю. Глава Миколаївської області Віталій Кім показав, як російські війська вдарили по дитячій лікарні. Відео губернатор опублікував у себе в тг-каналі.

На кадрах можна побачити стоянку автомобілів, на якій можна побачити піднявся пил після попадання снаряда.

"Вчорашній удар по секретному медичному об'єкту-дитяча лікарня", - написано було під відео.



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