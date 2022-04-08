У перший день війни Аня і Денис Яцюк вирішили покинути Київ і з двома доньками перебратися на дачу в Северинівку. Вони швидко зібралися і поїхали. Спочатку там було тихо, але з часом сім'я вирішила виїхати в Умань. По дорозі в Умань з ними сталася трагедія.

Історію сім'ї розповіли журналісти Обозревателя.

Брат Дениса Володимир, зараз проживає за кордоном, він постійно говорив по телефону з сім'єю і кликав їх до себе. Але Денис і Аня вирішили поки не їхати з України, тому поїхали жити на дачу під Києвом.

У Северинівці росіян не було, правда, була чутна стрілянина в районі Мотижина та інших сіл. Але сім'я Яцюк не збиралася нікуди їхати звідти. Але вже 3 березня вони чомусь вирішили покинути дачу і виїхати в Умань.

Сім'я їхала двома машинами. В одній була Аня з молодшою дочкою Лерой, в іншій – Денис зі старшою Аріною. Коли вони виїхали на трасу в районі села Мотижин обидва автомобілі обстріляли росіяни.

Маму і тата дівчаток вбили. З ними ще їхали хресні, собака і два коти, яких теж вбили. Потім до автомобілів під'їхали росіяни, і забрали дітей.

"Молодшу вони просто висадили в селі Копилово, буквально в першій хаті. А ось Аріну, яка була поранена в стегно, відвезли з собою і нічого ми про неї не знаємо. Ми дуже сподіваємося відшукати її", - каже Володимир.

Молодшу дівчинку рідні забрали додому. Вони сподіваються, що старшу Аріну окупанти теж десь висадили. І просять усіх, хто щось знає або бачив дівчинку, повідомити близьким: +48796675250 – Володя і Оксана, тітка і дядько дівчаток.

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