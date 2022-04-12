Генштаб ЗСУ розповів, як зараз йдуть справи на фронті і де зараз проходять бої.

Як пише Politeka.net, українці вже 48-ту добу захищають Україну від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й повністю повернути контроль над північними областями України. У Генштабі розповіли, як ща йдуть справи на фронті.

"На Слобожанському напрямку йде часткове блокування міста Харкова. Водночас противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П'ятихатки.

У районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Йде повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання в зазначений район переміщені окремі підрозділи 1-ї танкової армії Збройних сил Російської Федерації.

У Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

Протягом дня кафіри намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степове, Рубіжне та Нижнє. Успіху не було", - зазначили в Генштабі.

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