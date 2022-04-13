Росія намагається зібрати сили, які набагато перевершуватимуть за чисельністю українські війська на сході країни.

Як повідомляє видання The Times з посиланням на джерела, мова йде про перевищення в п'ять разів.

Згідно з даними, рф перекидає військовослужбовців з усього регіону, готуючись до вирішального бою на Донбасі.

Однак, наполягають джерела, навіть десятки тисяч солдатів не гарантують Кремлю перемоги.

За різними даними, наступ може початися в найближчі дні - до кінця тижня.

Тим часом на нових супутникових знімках чітко видно, що Росія нарощує війська і техніку як мінімум в трьох місцях на кордоні з Україною, в Бєлгородській і Воронезькій областях.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що рф готується направити в Україну нову партію «добровольців» з бойовим досвідом.

У той же час в розвідці Британії повідомили, що призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні являє собою спробу централізувати командування і управління.

У розвідці, зокрема, зазначали, нездатність до злагоджених і скоординованих військових дій досі заважала російському вторгненню.

У свою чергу радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що рішення Путіна продовжувати війну в Україні – це безумство.