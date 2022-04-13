Як пише Politeka.net, українці вже 49-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й звільнити повністю північ України. Глава Сумської області Дмитро Живицький розповів, скільки людей загинули в регіоні в результаті дій ворога, передає "Українська правда".

"Загинули понад 100 мирних жителів. Але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, тому що знаходять тіла зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі.

Багато пропали безвісти. Є люди, які перебувають у полоні – по них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталося з людьми з цих машин – невідомо", - сказав Живицький.

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