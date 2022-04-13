Радник глави офісу президента Олексій Арестович підтвердив пожежу на флагмані Чорноморського флоту Росії ракетному крейсері"Москва". Раніше про пожежу повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко, зазначивши, що українські військові успішно застосували ракетний комплекс "Нептун".

Тим часом Арестович іронічно зазначив, що причиною пожежі могла стати необережність матросів, які вийшли покурити, або порушення правил безпеки.

"З флагманом Чорноморського флоту рф якась несподіванка. Сильно горить. Прямо зараз. А штормове море - невідомо, чи вдасться надати їм допомогу. Там 510 членів екіпажу. Не можемо зрозуміти, що сталося. Чи то два матроса покурили не там, чи то порушили якісь заходи безпеки. Якось не щастить", - розповів Арестович в ефірі каналу " Фейгін. Live".

Він додав, що "Москва" – це той самий корабель, який 24 лютого брав участь у захопленні острова Зміїний в Чорному морі. Разом з патрульним корветом Василь Биков він підійшов до острова і запропонував бійцям Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Вони відмовилися і відправили його по відомому маршруту.

"Це той корабель, який посилали нах... Це саме він", - підсумував Олексій Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по "Москві": російський ракетний крейсер горить у Чорному морі.

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