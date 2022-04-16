Повітряні Сили Збройних сил повідомили про знищення 4 крилатих ракет вранці 16 квітня. Про це повідомили в повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"Вранці, 16 квітня, з літаків Су-35 російських окупантів нанесені ракетні удари по Львівській області. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування 'Захід' знищено чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. "Спасибі" Білорусі за сприяння в доставці смертельних подарунків від рашистів".

Раніше у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці, 16 квітня, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння. Про це йдеться в ранковому зведенні 16 квітня. "Враховуючи перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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