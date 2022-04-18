Як пише Politeka.net, українці вже 54-ту добу воюють з російськими окупаційними військами. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й повністю звільнити північ України від окупанта. Поки одні українці воюють, деякі вирішили скористатися можливістю, про що повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

"СБУ На Волині заблокувала незаконний збут партії бронежилетів і касок

Співробітники СБУ заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції склала 18 тис.дол.

Оперативники встановили, що незаконну схему організував член добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ТГ", - написано було в публікації.

Українці жетско відреагували на дану подію в коментарях:

"Таких **** потрібно робити відомими! Ім'я, прізвище + фото з адресою. Це також мародер, тому потрібно судити за законами воєнного часу" ," на передову його, без броника і каски!", "Відправить на передову без броника і каски, в найгарячіше місце, щоб ** знало"

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