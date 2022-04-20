Українці обов'язково відремонтують всі зруйновані окупантами об'єкти. А ось вони, російські військові, ніколи не відмиють свої погані руки і гнилі душі.

Війська рф 19 квітня розбомбили лікарню в місті Баштанка Миколаївської області. В результаті удару було зруйновано кілька відділень, отримали поранення люди.

Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. В Facebook вона опублікувала кадри з розгромленого загарбниками медзакладу.

"Коли слів вже майже не залишилося... рашисти, так і будете зомбовано транслювати на своїх фашистських каналах "знищення виключно військових об'єктів на "нацистській" території"? А не хочете розповісти, як бомбите лікарні?"- висловила обурення чиновник.

За її словами, ворожий обстріл знищив відділення діалізу та приймальне. Крім того, операційна в лікарні залишилася без склопакетів.

Замазєєва підкреслила, що у Баштанці обійшлося без смертей і не постраждали діти. При цьому кілька людей отримали травми.

Українці обов'язково відремонтують всі зруйновані окупантами об'єкти. А ось вони, російські військові, ніколи не відмиють свої погані руки і гнилі душі.

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