Війська рф 19 квітня розбомбили лікарню в місті Баштанка Миколаївської області. В результаті удару було зруйновано кілька відділень, отримали поранення люди.
Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. В Facebook вона опублікувала кадри з розгромленого загарбниками медзакладу.
"Коли слів вже майже не залишилося... рашисти, так і будете зомбовано транслювати на своїх фашистських каналах "знищення виключно військових об'єктів на "нацистській" території"? А не хочете розповісти, як бомбите лікарні?"- висловила обурення чиновник.
За її словами, ворожий обстріл знищив відділення діалізу та приймальне. Крім того, операційна в лікарні залишилася без склопакетів.
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Замазєєва підкреслила, що у Баштанці обійшлося без смертей і не постраждали діти. При цьому кілька людей отримали травми.
Українці обов'язково відремонтують всі зруйновані окупантами об'єкти. А ось вони, російські військові, ніколи не відмиють свої погані руки і гнилі душі.
Нагадаємо, окупанти випустили снаряди по зоопраку в Миколаєві.
Також Politeka писала, що Миколаїв потрапив під обстріл окупантів.
Як Politeka писала, що висадка десанту рф в Одесі остаточно провалилася.