Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, згідно з даними, 20 квітня у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців рф (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

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Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані “бойові” кошти за березень.

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Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

Нагадаємо, в Міноборони також розповіли, що російські загарбники планували швидко окупувати Україну – в один етап.

Також повідомлялось, що вартість рубля впала до історичного мінімума.

Крім того Politeka.net писала, що ООН виділить Україні рекордну суму.