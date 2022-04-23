У Маріуполі загинули дві дівчинки Єлизавета і Соня.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вони були актрисами і грали в Маріупольському театрі "Концепція" Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".
"Ми дуже співчуваємо родичам і близьким і ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - написав Андрющенко у телеграм.
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