У Маріуполі загинули дві дівчинки Єлизавета і Соня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вони були актрисами і грали в Маріупольському театрі "Концепція" Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".

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"Ми дуже співчуваємо родичам і близьким і ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - написав Андрющенко у телеграм.

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Нагадаємо, ОБСЄ заговорили про цинічний злочин окупантів у Маріуполі.

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

Також Politeka писала, що Українські захисники звільнили населені пункти під Харковом: війська окупантів вибиті.