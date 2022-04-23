Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Складною ситуацією залишається в Запорізькій області, де ворог контролює частину території. А сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що окупант обстріляв центр міста Василівка, де потрапив ракетою в житловий будинок. Про це повідомляє Запорізька ОДА, передає "оперативний ЗСУ".

"Запорізька ОДА повідомляє про обстріл

23 квітня, близько 15.30, був проведений обстріл м.Василівка. У житловий будинок в центрі міста потрапила ракета системи"Ураган".

На щастя, ракета не розірвалася, постраждалих немає, але будинок зазнав руйнування. Даний обстріл був проведений з боку Г. Бурчак, який тимчасово перебуває під окупацією, тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл", - було зазначено в повідомленні.

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