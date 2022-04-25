З'явилися деталі обстрілу Кременчука Полтавської області 24 квітня – в день коли православні християни відзначали Великдень.

Так, за словами голови Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна, вечір 24 квітня видався нелегким - стався найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

"Дев'ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - повідомив Лунін, додавши, що у рашистів немає нічого святого.

"Вони відповідатимуть за кожне зруйноване життя", - запевнив Лунін.

Додамо, раніше в соцмережі з'явилося відео прольоту ракет у напрямку Кременчука і кадри пожеж.

Нагадаємо, також повідомлялося, що сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога.

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