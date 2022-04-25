Вранці 25 квітня вранці протягом однієї години під обстріл потрапило 5 залізничних станцій в Центральній і Західній Україні.

Про це, як пише Politeka.net, передавати голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в Центральній і Західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані", - повідомив Камишін.

Вже з'явилися дані про постраждалих, але їх кількість і характер травм поки не уточнюється.

Також відомо, що один з ударів припав по залізничній інфраструктурі в Рівненській області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Жертв немає.

Водночас у Вінницькій області через пошкодження тягових підстанцій знеструмлена залізниця. У зв'язку з цим будуть затримуватися потяги.

Як повідомили в Укрзалізниці, відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.

"Потяги, які слідують за вказаними ділянками, затримані, час затримки і перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Крім того УЗ опублікувала список поїздів, які затримуються.

Нагадаємо, в російському Брянську палає нафтобаза.

Також повідомлялося, що окупантів женуть з Миколаївської області, населені пункти звільняють один за одним.

Крім того Politeka.net писала, що на Луганщині ворог не припиняє спроби штурму і продовжує нести значні втрати.