Сьогодні на під'їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу, який намагався заїхати в місто для евакуації людей. Ніхто не постраждав, але автобус був виведений з ладу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Він підтвердив, що до Рубіжного автобус не доїхав через обстріли.

"Все менше людей готові евакуюватися. Автобуси щоранку чекають жителів області, проте їдуть до поїздів напівпорожніми. Так, сьогодні з Сєвєродонецька виїхало всього дванадцять людей. Попасна і Рубіжне навпаки-хотіли б виїхати – але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси",- розповів глава Луганської ОВА.

Він також уточнив, що 73 людини евакуювали з Луганщини 25 квітня.

"Маємо на одну одиницю евакуаційного транспорту менше. Новий автобус в Рубіжному знайти можна, проблема в тому, що люди залишилися в небезпеці – в місті, де ні на мить не припиняються вуличні бої. Втім, вдалося виїхати 12 сєверодончанам, 38 лисичанам і 23 попаснянам. Завтра повернемося за іншими",- пояснили вони.

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