Серед них багато дітей, які постійно просять допомоги – вони не можуть погуляти на вулиці, не можуть нормально їсти, у малюків немає памперсів та інших необхідних речей.

Бійці полку «Азов» в Маріуполі показали, як живуть мирні жителі в підвалах на території заводу «Азовсталі». Відповідне відео опубліковано в Youtube-каналі AZOV media «забуті світом, але не «Азовом» частина друга».

Жінки і діти вже близько двох місяців не виходять на вулицю, і абсолютно не розуміють від чого їх прийшла рятувати армія рф.

Маріупольці розповіли, що втратили все: будинки, роботи, лікарні, дороги. Місто повністю знищене.

Люди не знають, скільки ще протягнуть в таких умовах – без їжі, води, свіжого повітря і під постійними бомбардуваннями, і називають себе «забутими світом». Серед них багато дітей, які постійно просять допомоги – вони не можуть погуляти на вулиці, не можуть нормально їсти, у малюків немає памперсів та інших необхідних речей.

«Ми хочемо жити. Ми хочемо жити в своєму місті, в своїй країні. Ми хочемо жити нормально, спокійно. Нам набридли ці постійні бомбардування, ці авіаудари по нашій землі. Скільки це триватиме. Від кого нас тут рятують? Я не розумію. Допоможіть нам! Зупиніть агресію рф проти моєї країни» – каже місцева жителька.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що рф готує новий удар по захисниках у Маріуполі, дані розвідки.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.