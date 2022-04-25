Російські окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради і почали там "господарювати". Про це повідомив міський голова Херсона ігор Колихаєв, також про це повідомили працівники міськради та місцеві ЗМІ.

Так, увечері 25 квітня російськими військовими була захоплена Херсонська міська рада. "З будівлі знято прапор України. Військові РФ, забрали ключі від будівлі у охорони, дізналися у скільки починається робочий день завтра. Меру і співробітникам міськради дали можливість виїхати по домівках. Із завтрашнього дня міськрада не працює. Інформація підтверджена п'ятьма співробітниками міськради", - розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Як повідомив мер Херсона, з вівторка, 26 квітня, міськрада не працюватиме, оскільки всі приміщення тимчасово контролюються російськими загарбниками.

"Сьогодні в будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19.45 - прапор України ще був над мерією. Подробиці пізніше. Я з вами", - написав мер міста Ігор Колихаєв.

Нагадаємо, На Київщині зводять тимчасові переправи: де вже можна проїхати.

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