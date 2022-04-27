ГУР Міноборони України розповіло про плани окупантів у Маріуполі, де залишаються українські захисники в оточенні.

Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Найскладнішою ситуацією залишається в Маріуполі, де українські захисники обороняють місто, залишаючись на "Азовсталі". У ГУР МО України повідомили, які плани у окупантів на найближчі дні.

"Окупанти готують пропагандистський "пресстур" у Маріуполі для лояльних ЗМІ

У знищеному Маріуполі готується масштабна провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня Міністерство оборони РФ планує так званий «пресстур». Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов", - повідомлено в публікації.

Зазначено, що будуть підготовлені свідки, які розкажуть, що українці самі себе бомблять і знищують мирних жителів.

Нагадаємо, Натовський калібр: Австралія відправить в Україну важку артилерію і боєприпаси

А ще Politeka повідомляла, що продавав за 8 тисяч гривень: під Дніпром затримали місцевого жителя з вибухівкою

Також Politeka писала, що Мер Бучі розповів про списки жителів, яких знищували окупанти



