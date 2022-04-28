Місцеві жителі опублікували відео, на яких можна побачити величезні пожежі на Херсонщині.

Як пише Politeka.net, українці вже 64-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Найбільший успіх у ворога був у Херсонській області, де він взяв під контроль більшу частину області, включаючи обласний центр. І хоч зараз Україна відтісняє ворога там, регіон залишається під контролем Росії. І сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що в Херсоні сталася пожежа. Відео опублікували очевидці, після чого його опублікував тг-канал видання "УНІАН".

"Херсон зараз! Місто оповите димовою завісою. Повідомляється, що прильотів не було. Горять трава і ліс. Гасити нікому", - зазначено в публікації.

"Чесно, як фільм "пекло", - сказав чоловік за кадром на відео.

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