30 квітня потужний торнадо пронісся по Андоверу (штат Канзас, США), знищивши багато будинків, травмувавши кількох людей і залишивши понад 15 000 людей без електрики. Також троє людей загинули. Про це повідомляє місцева влада, пише АВС.
Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми (19, 20 і 22 років), які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП.
Чиновники повідомили про кількох поранених. В окрузі Седжвік троє людей отримали поранення, в тому числі одна жінка отримала серйозні травми.
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В деяких районах будинки "були повністю знесені". За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель. Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, Оздоровчий центр в Андовері та Початкова школа Прері-Крік.
Національна метеорологічна служба повідомила, що були збиті стовпи електропостачання.
У деяких районах також повідомлялося про град розміром приблизно з грейпфрут.
Губернатор Канзасу Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у зв'язку з наслідками шторму.
Шторм стався через кілька днів після 30-ї річниці смертоносного торнадо F5, найвищого можливого рейтингу, в результаті якого в Канзасі загинули 17 людей.
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