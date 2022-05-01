З'явилися кадри руйнівного шторму та його наслідків.

30 квітня потужний торнадо пронісся по Андоверу (штат Канзас, США), знищивши багато будинків, травмувавши кількох людей і залишивши понад 15 000 людей без електрики. Також троє людей загинули. Про це повідомляє місцева влада, пише АВС.

Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми (19, 20 і 22 років), які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП.

This footage of a tornado ripping through Kansas is insanepic.twitter.com/cdN4TEr0op — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) May 1, 2022

Чиновники повідомили про кількох поранених. В окрузі Седжвік троє людей отримали поранення, в тому числі одна жінка отримала серйозні травми.

Strong tornado in Andover Kansas NOW pic.twitter.com/LKWi3FPslq — Gage Shaw (@WXgage) April 30, 2022

В деяких районах будинки "були повністю знесені". За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель. Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, Оздоровчий центр в Андовері та Початкова школа Прері-Крік.

Національна метеорологічна служба повідомила, що були збиті стовпи електропостачання.

Some of the most violent tornado footage I’ve ever seen.



The Andover, Kansas tornado yesterday evening was unbelievable. pic.twitter.com/YtQqN6qlCW — US StormWatch (@US_Stormwatch) April 30, 2022

У деяких районах також повідомлялося про град розміром приблизно з грейпфрут.

Губернатор Канзасу Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у зв'язку з наслідками шторму.

First light drone footage of the devastating Andover, Kansas Tornado from yesterday #KSwx pic.twitter.com/CqU18dr2mJ — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 30, 2022

Шторм стався через кілька днів після 30-ї річниці смертоносного торнадо F5, найвищого можливого рейтингу, в результаті якого в Канзасі загинули 17 людей.

Нагадаємо, страшна стихія зруйнувала ціле місто, дерева виривало з корінням

Как Polliteka Peliteka, країну накрила небезпечна стихія, яка руйнує все на своєму шляху

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