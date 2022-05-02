Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від окупаційних військ Росії. Незважаючи на втрати ворог продовжує наступ на Сході та Півдні України. У Генштабі ЗСУ розповіли, що зараз відбувається на фронті, давши актуальне зведення на вечір другого травня.
Зазначено, що на Ізюмському напрямку ворог намагається йти в атаку у напрямку Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ.
"Ворог з метою удосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ і цивільних об'єктів, розташованих на незначній відстані від державного кордону України з території Російської Федерації", - також зазначили в Генштабі.
Пробує окупант також взяти під повний контроль над Рубіжним, Попасною і просунутися в бік Ліма і Сіверськ.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Не тільки офіцери: мобілізацію готуються продовжити, кого можуть призвати після 24 травня
"Спорткомплекс перетворився на ритуальний зал": у рф почали розсилати тіла військових по домівках
"Повна каша відбувається": Ксенія Мішина без прикрас розповіла, чому довго не виходила на зв'язок
Попри наполягання рф: в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні
Нагадаємо, на Київщині знайшли ще одне масове поховання жертв окупантів
А ще Politeka повідомляла, що переслідувач "Холостячки" Огневич знову з'явився, зірка записала звернення
Також Politeka писала, що вийшла заміж медсестра, яка втратила обидві ноги через вибух, зворушливе відео