У різних куточках росії продовжує вирувати пожежа - вже 10 днів рятувальники намагаються приборкати вогонь у сибірській тайзі Курганської області, а в Мінусинському районі Красноярського краю взагалі оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили Телеграм-канали і публікують кадри.
А прямо зараз горять дачні спільноти в Хакасії, яка входить в Сибірський федеральний округ. Вогонь охопив 225 гектарів, до гасіння залучені вертольоти. На кадрах видно, що вогонь дістався до житлових будинків, а над територією піднімається густий дим.
Місцеві служби намагаються відвести вогонь від кількох населених пунктів, проте ймовірності евакуації не виключають. Серед причин пожеж – зруйнована екологічна система в тайзі, варварські вирубки і відправки в Китай ешелонів російського лісу.
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Також відомо, що ліси горіли в Ужурському, Бирилюсському, Ирбейському, Нижненгашському, Каннському, Тасевському, Боготольскому, Губернському, Ємельянівському, Березівському районах і Шариповському муніципальному окрузі.
Нагадаємо, росія продовжує горіти: в Курську почалася сильна пожежа, видно з кожного району.
Як Politeka повідомляла, на найбільшому ринку Владикавказа в рф спалахнула пожежа, густий дим накрив околиці
Також Politeka писала, що у Києві сильна пожежа, будівля охоплена вогнем.