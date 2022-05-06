Місцеві служби намагаються відвести вогонь від кількох населених пунктів, проте ймовірності евакуації не виключають.

У різних куточках росії продовжує вирувати пожежа - вже 10 днів рятувальники намагаються приборкати вогонь у сибірській тайзі Курганської області, а в Мінусинському районі Красноярського краю взагалі оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили Телеграм-канали і публікують кадри.

А прямо зараз горять дачні спільноти в Хакасії, яка входить в Сибірський федеральний округ. Вогонь охопив 225 гектарів, до гасіння залучені вертольоти. На кадрах видно, що вогонь дістався до житлових будинків, а над територією піднімається густий дим.

Місцеві служби намагаються відвести вогонь від кількох населених пунктів, проте ймовірності евакуації не виключають. Серед причин пожеж – зруйнована екологічна система в тайзі, варварські вирубки і відправки в Китай ешелонів російського лісу.

Також відомо, що ліси горіли в Ужурському, Бирилюсському, Ирбейському, Нижненгашському, Каннському, Тасевському, Боготольскому, Губернському, Ємельянівському, Березівському районах і Шариповському муніципальному окрузі.

Нагадаємо, росія продовжує горіти: в Курську почалася сильна пожежа, видно з кожного району.

Як Politeka повідомляла, на найбільшому ринку Владикавказа в рф спалахнула пожежа, густий дим накрив околиці

Також Politeka писала, що у Києві сильна пожежа, будівля охоплена вогнем.