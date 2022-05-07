Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка поблизу Лисичанська. Зараз цей населений пункт одна з гарячих точок на Луганщині, тому що окупанти намагаються там зробити прорив, йдуть постійні бої. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в суботу, 7 травня, армія рф скинула авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Попередньо відомо, що там перебували близько 90 осіб.

"Після потрапляння в клуб підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали у людей і цей шанс. У школі перебувало близько 90 осіб. Близько 30 людей вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває", - повідомив Сергій Гайдай.

Також він повідомив, що в Донецькій області окупанти сьогодні вбили чотирьох мирних жителів: двох в Бахмуті і двох в Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення. В даний час неможливо встановити кількість загиблих в Маріуполі і Волновасі.

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