Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як констатують у розвідці, вивчення та аналіз добутих документів дозволив встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

«Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон», - розповіли у розвідці.

Відзначається також, що за цей же час захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

Додамо, що згідно з даними Генштаба ЗСУ, на ранок 16 травня втрати окупантів у живій силі досягли цифри 27 700.

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині склалася критична ситуація.

Також повідомлялося, що запуск російського супутника обернувся епічним провалом.

Крім того Politeka.net писала, що офіцер ЗСУ розповів, чому зараз атакувати Кримський міст безглуздо.