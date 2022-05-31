Про це ввечері 31 травня повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він терміново звернувся до жителів області. Як стало відомо, рашисти з неба завдали удару по хімзаводу, в результаті якого пошкодилася цистерна з азотною кислотою. Над місцем події в небо піднявся гігантський стовп помаранчевого диму.
"Не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином", - написав Гайдай
Він також поділився порадами для першої допомоги постраждалим від азотної кислоти.
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"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру-уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - повідомив глава Луганської ОВА.
Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на шкіру і слизові. Пари кислоти при вдиханні дратують дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях-набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
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